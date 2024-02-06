Bakan Ersoy: Deprem, 11 ilimizdeki tarihi ve kültürel dokuya da büyük zarar verdi

Bakan Ersoy, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla açılan deprem konulu fotoğraf ve resim sergisini gezdi.

Ardından Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "6 Şubat Depremi" anma programına katılan Ersoy, burada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ve depremi yaşayan bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

6 Şubat depremlerinin 11 ilde 14 milyon vatandaşı etkilediğini, acısını ise 85 milyon vatandaşın hep birlikte hissettiğini anlatan Ersoy, Kahramanmaraş merkezli Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'yı etkileyen 2 büyük depremin dünyanın en şiddetli depremleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Depremlerin sonucunda Malatya'da hasarlı bina sayısının 35 bin 907, orta hasarlı bina sayısının 2 bin 525 olarak kayıtlara geçtiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Şubat ayı itibarıyla yıkılan bina sayısı da 29 bini aşmış bulunuyor. Depremden etkilenen bütün illerdeki yaraları sarmak için devlet-millet el ele seferber olduk. Enkazdan kurtarılan her bir can da bize yeni bir umut oldu. Bütün bu yaşananların ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve eskisinden daha iyi hale getirme çabalarımız sizlerle birlikte el birliğiyle devam ediyor. İlk andan itibaren, kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Depremin hemen ardından başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en büyük konut seferberliğidir. Hamdolsun, gün gün vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz. En son geçtiğimiz hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'da yeni konutların bir bölümünün dağıtımını gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde de anahtar teslimleri artarak devam edecek."

Malatya'da depremle ilgili son duruma ilişkin bilgiler veren Ersoy, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen şehrimizde bugüne kadar 6 Şubat itibarıyla Toplu Konut İdaremizce 14 bin 636 konut ihale edildi. İhale edilen konutların tamamının yapımına başlandı. 14 bin 636 konut, dükkanlar ve camilerin yapımı devam etmekte. Konutların bir bölümü 2+1, çok büyük bir bölümü 3+1 olarak tasarlandı. Son bir yılda, depremden etkilenen diğer şehirlerimizde olduğu gibi Malatya'da da canla başla çalıştık. Yüzlerce yılda bir gelebilecek bu felaketin yaralarını en hızlı biçimde sarabilmek için her ama her şeyi seferber ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Malatya'nın koordinasyonundan sorumlu kardeşiniz olarak depremin ilk saatlerinden itibaren burada sizlerle, kamu görevlilerimizle, STK'larımızla, yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerimizle çalıştık. Önce yıkıntılar arasındaki canlarımızı en hızlı biçimde kurtarmaya koyulduk. Sonrasında açık alandaki binlerce vatandaşımızın iaşeni sağlamaya giriştik. Ardında da hasar tespit ve yeni bina yapımlarına ilişkin planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için seferber olduk."

Verilen tüm sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını, yerine getiremeyecekleri konularda da sözler vermediklerini dile getiren Ersoy, "Çok büyük bir afet yaşadık. Afet sonrası ortaya çıkan tabloyla baş etme konusunda ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

- "DEPREM, 11 İLİMİZDEKİ TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUYA DA BÜYÜK ZARAR VERDİ"



Ersoy, bakanlığının faaliyetlerinden de bahsederek, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ekip ve donanımı, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede sıcak yemek dağıtımı için hızlıca konuşlandı. İlk günden itibaren de çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Öte yandan, bilindiği gibi deprem, 11 ilimizdeki tarihi ve kültürel dokuya da büyük zarar verdi. Bu alanda da çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Malatya'da da bu doğrultuda çalışıyoruz. Malatya Arkeoloji Müzesi'nde 6 Şubat sonrası yapılan ihaleyle depremin etkileri siliniyor. Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi'nde de onarım ve tadilat işlemleri sürüyor. Yine, Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi'nin onarım ve tadilat işlemleri ilerliyor. Tadilat ve onarımlarda gerçekleşme oranı yüzde 50'ler civarında. İnşallah yaz aylarında, bütün işlemleri bitirmiş olacağız. Malatya'mızı da diğer şehirlerimizi de ayağa kaldırıyoruz. Şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisi ve ticaretiyle her gün biraz daha normale döndürüyoruz. Mevcut binaları güçlendirirken, yeni yerleşim birimlerini de en doğru yerlere kurup, Allah göstermesin bir daha böylesi afetlerde olabilecek en az zararı hedefliyoruz. Kaybettiğimiz insanlarımızı, yakınlarınızı, akrabalarınızı, dostlarınızı, arkadaşlarınızı geri getiremeyiz ama yarınları bugünümüzden daha iyi bir noktaya taşımak için canla başla çalışıyoruz."

Depremin ilk günü sabah Malatya'da göreve başladığını, yoğun mesai geçirdiklerini ve kentte unutamadığı çok fazla anısı olduğunu belirten Ersoy, Malatya'nın depremdeki o vakur duruşunu ömür boyu unutmayacağını sözlerine ekledi.



- "MALATYA ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLACAK"



Vali Ersin Yazıcı ise zor günlerden geçen Malatyalıların bunları da atlatacağına işaret ederek, "Moralimizi bozmadan, umutları kaybetmeden önümüze bakarak yolumuza devam edeceğiz. Bir Düzceli olarak, Düzce'de yakınlarını kaybetmiş biri olarak, iki tane deprem yaşayan Düzceli olarak Düzce eskisinden güzel oldu. Malatya da eskisinden daha güzel olacak. Kaybettiklerimizi rahmetle anarken yakınlarına, hemşerilerimize, ülkemize sabır ve metanet diliyorum." diye konuştu.

Programa, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Bakan Ersoy, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç Mahallesi'nde depremde aldığı hasarın ardından restore edilen Hüseyin Doğan Dede Cemevi'ni de ziyaret etti.