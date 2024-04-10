İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2024 Çarşamba / 2 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2585
  • EURO
    35,0466
  • ALTIN
    2439.3
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Güler, ramazanın son iftarını Şanlıurfa'da görevli Mehmetçikle yaptı
Güncel

Bakan Güler, ramazanın son iftarını Şanlıurfa'da görevli Mehmetçikle yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ramazan ayının son iftarını, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçikle yaptı.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 01:05 - Güncelleme:
Bakan Güler, ramazanın son iftarını Şanlıurfa'da görevli Mehmetçikle yaptı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'ya gitti.

İlk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Güler, Vali Hasan Şıldak'tan, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesiyle 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulunurken ramazanın son iftarını da burada görevli Mehmetçikle yaptı.

Bakan Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, Irak ve Suriye'de çok kısa zamanda terörün bitirileceğine dair inancını ifade ederek "Artık ülkemizi terör belasından kurtarıp bundan sonra ülkemizin çok daha olumlu şartlarda gelişmesi için ihtiyaç duyulan ortamı da sizlerle beraber kazandıracağız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.