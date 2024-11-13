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Bakan Işıkhan, borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemlerini başlatacağız

'Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir.' diyen Bakan Işıkhan, 'Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir.' borçlarını ödemeyen belediyelere yönelik 'Haciz işlemlerini başlatacağız' açıklamasında bulundu.

IHA13 Kasım 2024 Çarşamba 21:54 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemlerini başlatacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir." dedi.

"HACİZ İŞLEMLERİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu."

  • bakan ışıkhan
  • CHP belediyeleri
  • çalışma ve sosyal güvenlik baknalığı

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