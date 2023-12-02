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Bakan Yerlikaya, Türkiye Barolar Birliği heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 19:27 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, Türkiye Barolar Birliği heyetini kabul etti
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve kıymetli baro başkanlarımızla bir araya geldik, hukukçularımızla güvenlik güçlerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik yapılacak işbirliklerini görüştük. TBB heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."

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