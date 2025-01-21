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Bakanlar bölgeye gitti... 6 savcı ve 4 başmüfettiş görevlendirildi

Bakan Yerlikaya, Sağlık Bakan Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yangın faciasının yaşandığı otelde inceleme yapıyor. Bakan Tunç 6 savcının, Bakan Işıkhan da dört başmüfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 09:52 - Güncelleme:
Bakanlar bölgeye gitti... 6 savcı ve 4 başmüfettiş görevlendirildi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Yangın sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otelde incelemelerde bulunuyor.

4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Otelde meydana gelen yangına ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Bolu'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara şifalar diledi.

Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Çarşaflarla ölümden kurtuluş

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