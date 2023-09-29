Baltacı'dan İBB'ye tepki: Kendi sorumluluklarını bize fatura etmeye çalışıyorlar

Baltacı, dün yaşanan su baskınlarıyla ilgili belediye olarak kapsamlı bir analiz yaptıklarını ve çıkan sonuçları hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.

Arnavutköy'de dünkü yağmurda metrekareye yaklaşık 220 kilogram yağış düştüğünü belirten Baltacı, yağmurun ardından ilçenin özellikle dere kenarına yakın yerlerinden çok sayıda su baskını şikayeti geldiğini kaydetti.

Baltacı, "Yağmur sonrası iki temel nedenden taşkınlar oluyor. Birincisi dere yataklarına yakın yerleşim yerleri, ikincisi altyapı tesislerinin gelen yağmuru kaldırmayışı ve yağmuru ters tepmesi, kanalizasyonun özellikle bodrum katlarına geri tepmesi neticesinde oluşuyor." diye konuştu.

Dere yataklarının ıslahıyla ilgili hukuki mevzuata değinen Baltacı, büyük dere yataklarındaki sorumluluğa ilişkin şunları kaydetti:

"AFAD'ın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, '5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, baraj ve diğer tesisleri kurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğu kapsamındadır.' diye ifade ediliyor. Bu yazı İBB'ye de tebliğ edilmiş. İBB'nin en önemli yükümlülüklerinden biri, özellikle bizim gibi içme suyu havzalarının yoğun olduğu alanlar Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altındadır."

YAPILAN ANALİZLERİN SONUÇLARINI PAYLAŞTI



Baltacı, ilçedeki son iki su baskınında gelen şikayetlerin yoğunluğunu harita üzerinden göstererek baskınların dere yataklarıyla ilişkisini anlattı.

Yapılan analizlerin sonuçlarına işaret eden Baltacı, "İki yağışta şikayetlerin dağılımını tespit ettik. Dün itibarıyla 450'ye yakın, bir önceki yağışta da o civarda şikayet geldi. Alana dağıttığımız zaman bütün tali ve ana derelerin ortalarında, çanak kısımlarında bu sorunu yaşıyoruz. Demek ki derelerle ilgili çalışmaları gerekli şekilde yaparsak sorunun önemli bir kısmını çözmüş oluruz. Biz de ilgili kurumlara, İSKİ ve İBB'ye dere temizliğiyle ilgili taleplerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Baltacı, sosyal medya üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere de şöyle yanıt verdi:

"İBB'nin basın sözcüsü çıkıp alıntı yaparak, 'Şu kadar senedir AK Partili bir belediyenin yönettiği yer.' diyerek kendi sorumluluğundaki bir işi bize fatura etmeye çalışıyor. Böyle bir pişkinlik var. Öyle diyeceklerine bizimle irtibata geçseler, 'Öyle bir sorun var, ilçe belediyesi, İBB, ilgili varsa bakanlık kurumları hep bir olalım, bu sorunu ortadan kaldıralım.' deseler ama onun yerine yapacağı görevi ifa etmemenin mahcubiyeti, pişmanlığı yok. Ortaya çıkıp faturayı bize kesmeye çalışıyorlar."

Söz konusu sosyal medya paylaşımında su baskınından şikayetçi olanlarla da toplantı yapıldığını belirten Baltacı, mağduriyetleri ortadan kaldırmak için belediye olarak gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.