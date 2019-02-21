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Bakan Akar: Fırat'ın Doğusunu YPG'den temizleye kararlıyız

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nı izlemek için Kars’a gelen Bakan Akar, 'Fırat'ın Doğusunu YPG'den temizleye kararlıyız' dedi. Başkan Erdoğan da tatbikata katılan askerlere telefondan bağlanarak hitap etti.

  • star.com.tr
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Genelkurmay Başkanlığı, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan ve 22 Şubat'ta sona erecek Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.
 
15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin iştirak ettiği Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı izlemek için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kars’a geldi. Akar, havalanından direk tatbikatın yapıldığı bölgeye geçti.
 
Bakan Akar ve Orgeneral Güler’in Kars’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştireceği de öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars’ta icra edilmekte olan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nı takip etmek için katılan Bakan Hulusi Akar'ın cep telefonundandan Başkan Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

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