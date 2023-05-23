Başkan Erdoğan'a Malatya'da büyük ilgi

Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra afet bölgesine yaptığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkarken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Güzergah boyunca vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarışırken, vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Başkan Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.