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Başkan Erdoğan'a Malatya'da büyük ilgi

Malatya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

23 Mayıs 2023 Salı 15:21 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a Malatya'da büyük ilgi
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Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra afet bölgesine yaptığı ziyaretler çerçevesinde bugün de Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkarken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Güzergah boyunca vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarışırken, vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Başkan Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.

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