İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2025 Pazar / 19 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu diplomasisi: Netanyahu güvenlik sorunu haline geldi
Güncel

Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu diplomasisi: Netanyahu güvenlik sorunu haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol müzakeredir.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 13:33 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu diplomasisi: Netanyahu güvenlik sorunu haline geldi
ABONE OL

İletişim Başkanlığı, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"NÜKLEER ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE TEK YOL MÜZAKERE"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu bilgilendirmeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti."

İsrail-İran savaşı 3. gününde... Hipersonik füzeler "Demir Kubbe"yi deldi

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkanlığında toplandılar

3 Avrupa ülkesinden İran'a müzakere teklifi: Önemli bir ön koşul

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.