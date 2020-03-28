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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Başkan Erdoğan'ın talimatı ile toplanacaklar

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da önce il idare kurulları ardından pandemi kurulları toplanacağını açıkladı.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 08:35 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:49
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ülke genelinde korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile bugün sabah saat 09:00 itibariyle tüm illerde; önce il idare kurulları toplanacak. İl idare kurullarında, korana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatadanşaların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

İl idare kurullarının hemen akabinde ise İl Pandemi Kurulu toplanacak. başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izalasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacak.

Valilerce, illerin özel durumları gözönünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta içişleri bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacak.

Söz konusu toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.

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