30 Temmuz 2020 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:01

İslam âleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda konu hakkında bilgi edinmek isteyen Müslümanlar Bayram namazı nasıl kılınır? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamamıştı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Bayram namazı nasıl kılınır? sorusu yarın idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. Bayram namazı kılınışı ve Bayram namazında okunacak sureler ile ilgili detaylar haberimizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Ramazan bayramında camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle bayram namazı kılabilecek. 2020 Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu bayram milyonlarca Müslüman camilerde bayram namazını eda edecek. İşte bayram namazı kılınışı

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazları ikişer rekat olarak kılınmaktadır. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Namaz kılınmadan önce Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde yapılmaktadır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. REKAT

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? Bayramda namazlardan sonra teşrik tekbiri kaç kere söylenir?

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir.

Bayram namazı sayesinde, birçok Müslüman bir araya gelir. Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir.

Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değildir. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu; "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler." (Gunye)

Kurbanda teşrik tekbirleri ne zaman başlar?