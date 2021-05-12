12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:02

Bayramda seyahat izni olan vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bilindiği üzere her bayramda köprülerden ve ücretli otoyollardan geçiş ücretsiz oluyor. Peki tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda otoyollar ücretli mi?Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçiş ücretine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bayramda köprüler ücretsiz mi 2021? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek.

Kararla ayrıca, 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş kapsamında yap-işlet-devret projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsünden geçişler yine ücretli olmaya devam edecek.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara otoyolu ve Gebze Orhangazi İzmir otoyolu gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.