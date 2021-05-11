11 Mayıs 2021 Salı 13:53 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 13:53

Tam kapanma süreci içerisine denk gelen Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar devam edecek. Peki sokağa çıkma yasağı boyunca belirli saatlerde faliyet gösteren marketler bayramda da açık olacak mı? Bayramda marketler hangi saatler arasında açık olacak? İşte Bayramda marketlerin çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı boyunca ve bayramda market çalışma saatleri ile ilgili yaptığı açıklamada;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, '"Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir." denildi.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

Bayramda marketler genel olarak hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi akşamüzeri saat 5'te kapanacak.

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