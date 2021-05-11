Bayramda yasak var mı? Bayram yasağı kaç gün olacak?

11 Mayıs 2021 Salı 13:30 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 13:30

Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere 17 günlük tam kapanma kısıtlaması devam ediyor. Bayramda yasak var mı? sorusunun cevabı merakla sorgulanırken Ramazan Bayramında 9 günlük resmi tatil ilan edildi. Bu tatil süresinde yakınlarını ziyaret etmek isteyenler Bayram yasağının kaç gün olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki tam kapanma ne zaman bitiyor? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Böylelikle 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'dan da sokağa çıkma yasağı devam edecek.

BAYRAM YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

17 günlük tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kaplıyor. Tam kapanma olarak adlandırılan kısıtlamalar Ramazan Bayramı'nı da içine alarak bayram sonrasına kadar devam edecek. Tam kapanma süresinde sokağa çıkma yasakları Mayıs'ın 17'sinde sona erecek.

12 Mayıs 2021 Arefe günü

13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramının birinci günü

14 Mayıs 2021 Ramazan Bayramının ikinci günü

15 Mayıs 2021 Ramazan Bayramının üçüncü günü

Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süre içerisinde;

Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1.167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır.

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin "seyahat izin belgeleri" tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecektir.

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.

Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır.

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecektir.

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla am kapanma döneminde muafiyet tanınan işyerlerine (fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı, yeme-içme yerleri vb.) yönelik denetimler İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli marifetiyle) kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmeye devam edilecektir.

Tam kapanma tedbirlerinin geçerli olduğu Ramazan Bayramı süresince de aziz milletimizin tedbirlere uymaya devam edeceğini biliyor ve gösterilen fedakarlıklar için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Yasaklar 19 Mayıs'a uzatılacak mı?