Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri 2021

11 Mayıs 2021 Salı 16:29 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 16:29

Ramazan Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, "Bayram namazı kaçta kılınacak? Bayram namazı saatleri 2021 kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Bu sene Ramazan ayında Teravih namazları camilerde kılınmadı fakat cuma namazları camilerde kılınabiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının da camilerde kılınabileceğine dair açıklamada bulundu. Peki Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri 2021 Diyanet.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Ramazan Bayramı için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vakitlerini açıkladı.

Adana bayram namazı vakti: 06.04,

Adıyaman bayram namazı saati: 05.51

Afyonkarahisar bayram namazı vakti: 06.20

Ağrı bayram namazı vakti: 05.28

Aksaray bayram namazı saati: 06.07

Amasya bayram namazı saati: 05.55

Ankara bayram namazı saati: 06.08

, Antalya bayram namazı saati: 06.23

Ardahan bayram namazı saati: 05.27,

Artvin bayram namazı saati: 05.30

Aydın bayram namazı saati: 06.32,

Balıkesir bayram namazı saati: 06.29,

Bartın bayram namazı saati: 06.07,

Batman bayram namazı saati: 05.39,

Bayburt bayram namazı vakti: 05.38,

Bilecik bayram namazı saati: 06.20,

Bingöl bayram namazı saati: 05.40,

Bitlis bayram namazı saati: 05.34,

Bolu bayram namazı saati: 06.12,

Burdur bayram namazı saati: 06.23,

Bursa bayram namazı saati: 06.23,

Çanakkale bayram namazı saati: 06.34,

Çankırı bayram namazı saati: 06.04,

Çorum bayram namazı saati: 05.59,

Denizli bayram namazı saati: 06.28,

Diyarbakır bayram namazı saati: 05.43,

Düzce bayram namazı saati: 06.14,

Edirne bayram namazı saati: 06.30,

Elazığ bayram namazı saati: 05.45,

Erzincan bayram namazı saati: 05.42,

Erzurum bayram namazı saati: 05.35,

Eskişehir bayram namazı saati: 06.18,

Gaziantep bayram namazı saati: 05.56,

Giresun bayram namazı saati: 05.44,

Gümüşhane bayram namazı saati: 05.41,

Hakkari bayram namazı saati: 05.29,

Hatay bayram namazı saati: 06.02,

Iğdır bayram namazı saati: 05.24,

Isparta bayram namazı saati: 06.22

İstanbul bayram namazı saati: 06.22

İzmir bayram namazı saati: 06.34

Kahramanmaraş bayram namazı vakti: 05.56

Karabük bayram namazı vakti: 06.07

Karaman bayram namazı saati: 06.12

Kars bayram namazı saati: 05.26

Kastamonu bayram namazı saati: 06.02,

Kayseri bayram namazı saati: 06.00,

Kırıkkale bayram namazı vakti: 06.06,

Kırklareli bayram namazı saati: 06.28,

Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57,

Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14,

Kütahya bayram namazı vakti: 06.21,

Malatya bayram namazı saati: 05.50,

Manisa bayram namazı saati: 06.33,

Mardin bayram namazı saati: 05.42,

Mersin bayram namazı saati: 06.07,

Muğla bayram namazı saati: 06.31,

Muş bayram namazı saati: 05.36,

Nevşehir bayram namazı saati: 06.03,

Niğde bayram namazı saati: 06.05,

Ordu bayram namazı saati: 05.46,

Osmaniye bayram namazı saati: 06.00,

Rize bayram namazı saati: 05.36,

Sakarya bayram namazı saati: 06.17,

Samsun bayram namazı saati: 05.52,

Siirt bayram namazı saati: 05.36,

Sinop bayram namazı saati: 05.55,

Sivas bayram namazı saati: 05.52,

Şanlıurfa bayram namazı saati: 05.50, Şırnak: 05.35,

Tekirdağ bayram namazı saati: 06.28,

Tokat bayram namazı vakti: 05.53,

Trabzon bayram namazı saati: 05.39,

Tunceli bayram namazı saati: 05.43,

Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı da tıpkı Cuma namazında olduğu gibi cemaatsiz kılınmaz. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Bu durumda vatandaşların, bayram namazı evde kılınır mı sorusuna yanıt olarak, Ramazan Bayramı'ndan eğer camiiler açılmaz ise evde küçük bir cemaatle kılınabilir diyebiliriz. Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine getirilmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması gerekir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücub şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1.REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı

2.REKAT

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.