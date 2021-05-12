12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:44

Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu özel günde en çok araştırılan konulardan oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü vesilesiyle Müslümanlar dua ve ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan-ı Şerif'in uğurlandığı bu mübarek günde 1000 ihlas okumanın fazileti bazı dini kaynaklarda tavsiye ediliyor. Buna göre; Arefe günü yapılan ibadetler nelerdir? Arefe günü çekilen 1000 İhlas suresinin fazileti

AREFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER NELERDİR?

Bu anlamlı gün için Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır. Ramazan Bayramı arefesinde dua ve ibadetleri idrak etmek Müslümanlar için önem arz edecek.

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Suresini farklı sayılarda okumanın faziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

AREFE NEDİR?

Arefe sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye

geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe (Arife) şeklinde kullanımına da rastlanır.

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün demektir. Arife günü aslen Kurban Bayramı'ndan önceki terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın son günü ikindi namazına kadar farz namazların sonunda, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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