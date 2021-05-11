11 Mayıs 2021 Salı 13:13 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 13:13

Tam kapanma ne zaman bitecek? sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Kısıtlamaların biteceği 17 Mayıs'tan sonra ise resmi bayram olan 19 Mayıs 2021 tarihi geliyor. Bu kapsamda yasakların 19 Mayıs'a uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs'ta yasak var mı? Kısıtlamalar uzatılacak mı? İşte detaylar...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında açıklamalar yaptı. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma kısıtlaması 17 Mayıs'ta sona erecek. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dini ve resmi bayramlarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla kısıtlamaların 19 Mayıs'ta da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta yasak var mı?

YASAKLAR 19 MAYIS'A UZATILACAK MI?

Ülke genelinde tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bitmesinden 2 gün sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Bu kapsamda sokağa çıkma yasaklarının 19 Mayıs'a uzatılabileceği gündeme geldi.

VAKALAR 5 BİNİN ALTINA DÜŞMEZSE...



Tam kapanma uygulamasının bitmesinden 1 gün sonra kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmediği takdirde 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği belirtiliyor.

Kısıtlamaların biteceği kesin tarih için gözler Mayıs'ın 17'sinde yapılacak olan kabine toplantısında.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır.

Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604'e kadar gerilemiştir.

Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.