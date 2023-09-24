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Bebek'te cinayet: 2 genç öldürüldü

Beşiktaş Bebek'te durdurdukları taksici ile mesafe yüzünden tartışan 2 genç, tartışmaya sonradan dahil olan 6 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Bebek'te cinayet: 2 genç öldürüldü
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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesailerinin bitmesi sonrasında eve gitmek için bir taksi durdurdu. Ancak ikili ile taksi şoförü arasında iddiaya göre kısa mesafe yüzünden tartışma çıktı. O esnada ise tartışmanın yaşandığı bir iş yeri önünde bekleyen 6 şahıs, olaya dahil oldu. Teknede çalışan 2 arkadaş, taksiciyle tartışmasını bitirdikten sonra 6 şahısla kavgaya etmeye başladı. Alkollü olduğu iddia edilen 6 kişilik grup Göregen ile Doğan'a bıçakla saldırdı.

Vücutlarına aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanan 2 genç yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 2 arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak 2 genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olaydan sonra kaçan şüphelilerin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorguları sürüyor.

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