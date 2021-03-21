21 Mart 2021 Pazar 15:19 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 15:19

Berat Kandili hangi gün 2021? sorusunun cevabı Şaban ayının ortasında kutlanacak bu önemli gecede ibadet etmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Yılın üçüncü kandil gecesi olan bu özel günde dualar edilip, Allah'tan af dilenecek. Arapça'da temize çıkma anlamına gelen Berat Kandili, günahların affı ve kulların temize çıkarılması için kıymetli bir gecedir. Peki Bu sene Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimine göre Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.

BERAT KANDİLİNİN FAZİLETİ

Berat Kandilinin Müslümanlar tarafından bu denli önemli olmasının nedeni o gece amel defterlerinin yazılmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifte de şöyle geçmektedir:

Efendimiz (SAV), "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim?" buyurarak bu gecede dua etmenin ne kadar faziletli olduğuna işaret etmiştir.