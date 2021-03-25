Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesi namazı kılınışı

25 Mart 2021 Perşembe 16:38 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 16:38

Berat gecesinde namaz kılmak isteyen milyonlarca Müslüman, 'Berat gecesi namazı kaç rekat? Berat kandili namazı nasıl kılınır?' gibi sorulara cevap arayışı içerisinde. Ramazan'ın müjdecisi olan bu mübarek gecede ibadet etmek çok faziletlidir. Berat Kandilinde namaz kılmak isteyenler için Berat gecesi namazı kılınışını haberimizde derledik. İşte Berat kandili namazının kılınışı ve namaz sonrası okunması gereken dualar.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr[Hayır Namazı]denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rıza-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda defterine kaydeyle"

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Beraet kandili gecesinde 100 rekatlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nail olur.

Bazı sahabeler "Her kim berat gecesinde namaz kılar ise. Allah-u Teala'nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır." buyurmuşlardır.

BERAT GECESİ NAMAZININ KILINIŞI

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

– 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

– Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

– İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

– Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

– Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

– Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

10 REKAT DA KILINABİLİR

Berat Kandili namazı her rekatta 100 İhlas suresi okumak suretiyle 10 rekat olarak da kılınabilir.

Namazdan sonra okunacak duaları: (Hz. Allâh'ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ'nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz'in ismidir.

İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere

Salevât-ı şerîfe: 14 kere

Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere

Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere

Lekad câeküm...' (besmeleyle): 14 kere

14 kere 'Yâsîn' dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf

İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere

Kul eûzu birabbil-felak...' (besmeleyle): 14 kere

Kul eûzu birabbin-nâs...' (besmeleyle): 14 kere

Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym: 14 kere

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

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