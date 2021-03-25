25 Mart 2021 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:43

Berat Kandili'nde oruç tutmak çok faziletlidir. Müslümanların günahlarından arındığı ve kurtuluşa erdiği bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek çok kıymetlidir. Berat, kelime anlamı olarak da temizlenme, aklanma ve kurtulma anlamlarına gelmektedir. Bu nedenledir ki Berat Kandili'nde oruç tutmak, dua etmek ve ibadetleri gerçekleştirmek, fazileti açısından çok büyük önem taşır. Peki Berat Kandili'nde kaç gün oruç tutulur? Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Berat Kandili bu sene Mart'ın 27'sinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor. Beraat Kandilinin gündüzünü oruçla gecesini de gün ağarana kadar ibadetle geçirmek Allah katında çok faziletlidir. Şaban ayında orucu, Ramazan ayı orucundan sonra en faziletli oruçtur. Beraat Kandilinde oruç tutmak İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber efendimizin Berat Kandili'nde oruç tutmakla ilgili sahih hadisi bulunmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

BERAT KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Beraat kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.