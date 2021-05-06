06 Mayıs 2021 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:52

Boğaç Aksoy Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını açıkladı. Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu. Bu açıklama sonrası genç oyuncu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BOĞAÇ AKSOY ARKA SOKAKLAR'DAN NEDEN AYRILDI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncularından Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı. Oyuncu kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"UZUN SÜRE EKRANDA OLAMAYACAĞIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin" ifadelerini kullandı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi BESYO(Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu) Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.

Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir.

Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

BOĞAÇ AKSOY KAÇ YAŞINDA?

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy 32 yaşındadır.