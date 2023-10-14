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  • Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Vatandaş sokağa döküldü
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Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Vatandaş sokağa döküldü

Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Vatandaş sokağa döküldü
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, an itibarıyla iletilen olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek, "Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesine yer verildi.

2 ARTÇI DAHA MEYDANA GELDİ

Depremin ardından 1,6 ile 0,8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İzzet Baysal Caddesi'nde sokağa çıkan vatandaşlar 4.5 büyüklüğündeki deprem anında panik yaşadı.

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