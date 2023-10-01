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Bolu'da ormanlara giriş yasağı kalktı

Bolu'da orman yangınları ile mücadele çerçevesinde 15 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar süren ormanlara giriş yasağı kalktı.

IHA1 Ekim 2023 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Bolu'da ormanlara giriş yasağı kalktı
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Bolu Valiliği tarafından 15 Temmuz'dan 30 Eylül 2023 tarihine kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı duyurulmuştu. Hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklı meydana gelebilecek yangınların önüne geçmek adına karar alan Valiliğin belirtmiş olduğu süre bitti. Belirlenen alanlar dışında ormanlara girişin yasak olduğu Bolu'da 77 günün ardından yasak kalktı.

Ormanlar, milli ve tabiat parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılıyordu. Yasağın kalkmasıyla birlikte artık vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı gibi mekanlarda mangal yapabilecek.

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