Bugün hangi sınav var? 11 Nisan 2021 ÖSYM sınav takvimi

11 Nisan 2021 Pazar 10:03 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 10:03

Bugün hangi sınav var? sorusunun cevabı, özellikle sabah saatlerinde gözlemlenen yoğunluk nedeniyle merak edildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününde binlerce aday, sınava girebilmek için okulların yolunu tuttu. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen okul önlerinde oluşan kalabalık, pek çok vatandaşta "Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var?" sorularını akıllara getirdi. Bugün (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı uygulanıyor. İşte 11 Nisan 2021 ÖSYM sınav takvimi.

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından organize edilen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bugün gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınavda soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanınacak.

Bugün 81 ilde 188 merkezde yapılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı için Adaylar, sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebiliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SONAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

Kovid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

ADAYLAR VE REFAKATÇİLERİ KISITLAMADAN MUAF

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

Sınav konuları:

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid ve Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet

DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975- 389-081-6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.