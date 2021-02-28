Bugün ne sınavı var? 28 Şubat 2021 ÖSYM sınav bilgileri

28 Şubat 2021 Pazar 09:11 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 09:11

Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı, özellikle sabah saatlerinde gözlemlenen yoğunluk nedeniyle merak edildi. Sabahın ilk saatlerinde binlerce aday, sınava girebilmek için okulların yolunu tuttu. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen okul önlerinde oluşan kalabalık, pek çok vatandaşta bugün ne sınavı var sorusunu akıllara getirdi. Sınav, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 28 Şubat 2021 ÖSYM sınav bilgileri

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca geçtiğimiz sene yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 bugün gerçekleştiriliyor.

Adayların sınava katılabilmek için mutlaka YÖKDİL giriş belgesi bulunması gerekiyor. Sınav öncesi ÖSYM saat uyarısında bulundu.

YÖKDİL'e girecek adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgeleri de aynı adresten çıkarılabilir.

YÖKDİL SINAV YERİ SORGULAMA

YÖKDİL İÇİN ÖSYM'DEN UYARI

Sınav, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Sınavda adayların tercihine göre, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltilecek.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.

SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.