5 Ağustos 2021 Perşembe 09:41 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:41

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarı ile temsil eden sporcularımızdan olan boksör Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı rakibini eleyerek adını finale yazdırdı. Bu başarının ardından "Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli nereli, kaç yaşında?" gibi soruların cevabı merak edilir oldu. İşte boksör Busenaz Sürmeneli hakkında merak edilenler...

Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de Hindistanlı rakibini eleyerek adını finale yazdırdı. Kokugikan Arena'da Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için finale katılmaya hak kazandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı.

Busenaz Sürmeli, Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Maçı kazanan Busenaz Sürmeneli adını yarı finale yazdırdı. Hintli rakibini de yarı finalde deviren Busenaz Sürmeneli, adını tarihe yazdırdı.

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

"Türk kadınının gücünü gösterdim"

Sürmeneli, Kokugikan Arena'da Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 yendiği maçtan sonra AA'ya açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Busenaz, "Türk kadınının gücünü gösterdim. Örnek bir kardeş, abla olduğum için mutluyum. Ben altın için buraya geldim. Altın madalyayı alacağım. Arkamda benim büyük bir ekibim var. Hepsinden Allah razı olsun. Bakanımız da bize destek veriyor. Kulübüm Trabzonspor'un da büyük desteğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yangın felaketine çok üzüldüğünü dile getiren Busenaz, şöyle konuştu:

"Bekle bizi Türkiye'm. İnşallah altın madalya gelecek. Yangınları çıkaranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk'ün öyle bir gücü var, hiç merak etmesinler. Biz maçlara geldiğimizde hep ülkemizde kötü olaylar oluyor. Dünya Şampiyonası'nda da askerimize selam göndermiştik. Burada altın madalya alıp yangınla mücadele eden ülkemizin içine küçük bir su serpmek istiyoruz. Tüm Türk halkının dualarını bekliyoruz."

Türk kadınının gücünü ringde gösterdiğini vurgulayan başarılı boksör, "İlk başladığımda 'Boks erkek sporu' diye tepki aldım. Babam da böyle karşı çıkıyordu. Türk kadını her şeyi yapar, işte kanıtı. Gerçekten aslında içimde o kadar çok şey var ki. İnanılmaz mutluyum. Altın madalyayı aldıktan sonra karşınıza sevinçten ağlayarak çıkmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayallerimin finaline çıkacağım"

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada da, Sürmeneli'nin yarı final maçındaki başarısı kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürmeneli, 13 yıldır bu hedef doğrultusunda çalıştığının altını çizerek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Tüm fedakarlıkları bu hedef doğrultusunda yaptık ve Tokyo'ya da hazır halde geldik. Amacım ülkeme altın madalya ile dönmek. Ülkemde üzücü olaylar yaşanıyor. Biz Türkler olarak bir ölür bin diriliriz. Türkler asla hafife alınamaz. Böyle bir dönemde insanlara bir nebze de olsa mutluluk verdiysem ne mutlu bana. Benim maçlarım genelde ülkenin zor zamanlarına denk geliyor. Böyle olunca da bayrağımız için farklı savaşıyorum. Beni destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim. Hayallerimin finaline çıkacağım. Ben asla pes etmem. Hocam Cahit Süme, küçük yaştan itibaren beni bu şekilde yetiştirdi."

BUSENAZ SÜRMELİ'NİN ŞAMPİYONLUKLARI

2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul

2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA

2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN

2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid

2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu

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