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Camide içki içip fotoğrafını paylaşmıştı: İstenen ceza belli oldu

Camide alkol alırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Sefa Yasin Ö. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Camide içki içip fotoğrafını paylaşmıştı: İstenen ceza belli oldu
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Ataşehir'de 15 Eylül Cuma günü camide alkol aldığı fotoğrafı "3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" ifadeleri ile sosyal medyada paylaşan Sefa Yasin Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sefa Yasin Ö.'nün olay günü cami bahçesine giriş yaptığı, yaklaşık 55 dakika bankta oturduğu, daha sonra caminin içerisine girip tekrar çıktığı, saat 14.48 sıralarında elinde spor çanta ile tekrar camiye girerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı çektiği kaydedildi.

"ÜZERİNE OTURMAK İSTERSEN KUR'AN'I KERİM'DE VAR"

İddianamede, 'Kondopolos' rumuzlu hesabından ayrıca, "Anadolu yakasında olsan yardımcı olurdum. Maltepe Cevizlide bir tanıdığım var, apartman komple onların. En alt daire de dergah olarak kullanılıyor. Cuma günleri hariç komple boş. Tuvalet, minder, masa falan var. Üzerine oturmak istersen Kuran'ı Kerim'de var. Gelebilirsen bir sorarım kendisine. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bir kaç kere sarhoş olduğumda eve dönemediğim için orada kalmıştım" şeklinde de paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

"MİZAH AMAÇLI BİR FOTOĞRAF ÇEKTİM"

Olayın ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli Sefa Yasin Ö. ifadesinde, "Reddit isimli platformdaki hesabımdan yapılan cami içerisinde alkol şişesinin olduğu fotoğrafı ben paylaştım. arkadaşımla beraber camiye 3-4 km uzaklıktaki bir parkta alkol aldım. Caminin avlusunda otururken votka şişesini çıkardım, az bir şey içtim. Daha sonra midem bulandı bardakta ki votkayı döktüm. Sosyal medyada geziniyordum, Can Demir K. isimli sahsın videosunu izlerken bende cami içinde votka ile fotoğraf çektim bu arada Redbull ve pet bardak boştu cami içinde alkol almadım. Sadece mizah amaçlı bir fotoğraf çektim. Yaptığım paylaşımdan dolayı pişmanım" ifadelerine yer verdi.

İddianamede, tutuklu şüpheli Sefa Yasin Ö. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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