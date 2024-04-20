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#CANLI Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor: İşbirliğimiz bölgemizin fevkalade yararına

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.' dedi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır

* İnsani yardım konusunda Mısır ile olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların ulaştırılması için Mısır'la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

* Gazze başta olmak üzere bölgesel konuları görüştük.

Şukri: Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli

* Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Gazze için yapılması gereken acil konular üzerinde durduk. Yardımların ulaştırılması için Mısır ile koordine halindeyiz.

* Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyon doları bulmuş durumda.

* Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz bunları kendi aramızsa istişare etme imkanımız oldu.

* Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var.

* (İran-İsrail gerilimi) Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sebebi İsrail'e verilen destek. Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam eder.

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