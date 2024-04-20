Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır

* İnsani yardım konusunda Mısır ile olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların ulaştırılması için Mısır'la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

* Gazze başta olmak üzere bölgesel konuları görüştük.

Şukri: Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli * Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Gazze için yapılması gereken acil konular üzerinde durduk. Yardımların ulaştırılması için Mısır ile koordine halindeyiz.

* Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyon doları bulmuş durumda.

* Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz bunları kendi aramızsa istişare etme imkanımız oldu.



* Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var.

* (İran-İsrail gerilimi) Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sebebi İsrail'e verilen destek. Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam eder.