Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır
* İnsani yardım konusunda Mısır ile olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların ulaştırılması için Mısır'la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.* Gazze başta olmak üzere bölgesel konuları görüştük.
* Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyon doları bulmuş durumda.
* Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz bunları kendi aramızsa istişare etme imkanımız oldu.
* Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var.
* (İran-İsrail gerilimi) Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sebebi İsrail'e verilen destek. Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam eder.