İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8019
  • EURO
    28,7233
  • ALTIN
    1661.06
  • BIST100
    8236.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çarşaflı kadınlara iğrenç saldırı! Ağza alınmayacak hakaretler savurdu
Güncel

Çarşaflı kadınlara iğrenç saldırı! Ağza alınmayacak hakaretler savurdu

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde yaşlı bir kadın ağza alınmayacak iğrenç ifadelerle sıra bekleyen başörtülü kadınları hedef aldı. Hakaretler savuran yaşlı kadına çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tepki gösterdi.

5 Eylül 2023 Salı 17:33 - Güncelleme:
Çarşaflı kadınlara iğrenç saldırı! Ağza alınmayacak hakaretler savurdu
ABONE OL

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu. Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.

HAKARETLER SAVURDU

Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti. Başörtülü kadınlara dönerek "Allah nurunuzu almış" diyerek "Kes sesini pislikler! Terbiyesizler! Hayvanlar! Öküzler!" sözleriyle hakaretler savurdu.

TÜRBANLI VATANDAŞLAR YİNE HEDEFTE

"Manyaklar, zırdeliler, cahiller" diyerek türbanlı vatandaşları hedef alan yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tepki gösterdi.

İzmir'de çirkin saldırı! Tesettürlü kadınları hedef aldı
  • agza alinmayacak ifadeler
  • hakaretler
  • Trabzon sağlık başörtülü kadınlar yaşlı kadın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.