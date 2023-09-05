Çarşaflı kadınlara iğrenç saldırı! Ağza alınmayacak hakaretler savurdu

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu. Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.

HAKARETLER SAVURDU

Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti. Başörtülü kadınlara dönerek "Allah nurunuzu almış" diyerek "Kes sesini pislikler! Terbiyesizler! Hayvanlar! Öküzler!" sözleriyle hakaretler savurdu.

TÜRBANLI VATANDAŞLAR YİNE HEDEFTE

"Manyaklar, zırdeliler, cahiller" diyerek türbanlı vatandaşları hedef alan yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tepki gösterdi.

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