Çarşamba günü ne kandili? Yarın Miraç Kandili mi?

09 Mart 2021 Salı 16:25 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 16:25

Çarşamba günü ne kandili? sorusu, kandil günlerini layığıyla idrak etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Hz.Muhammed'in Allah'ın huzuruna çıkması olarak bilinen bu mübarek gün, Recep ayının yirmi yedinci Gecesine denk geliyor. Yarının kandil olduğunu düşünen vatandaşlar "Yarın Miraç Kandili mi?" şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre kandil tarihleri.

YARIN MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

"Yarın kandil mi?" sorusu, Müslümanlar açısından manevi olarak çok değerli olan kandil günlerinde oruç tutan ve dualar edecek olan kişiler tarafından merak ediliyor. Bu kutsal gecede eller semaya açılıp dualar edilecek. Peki Çarşamba ne kandili? İşte tüm merak edilenler

ÇARŞAMBA NE KANDİLİ?

İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biri olan Miraç Kandili yarın idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl Hicri Takvim verilerinden yararlanarak hazırladığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili, 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Miraç Kandili, Şubat ayında başlayan üç ayların ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. İşte Miraç Kandili hakkında bazı bilgiler

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resulullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebu Talib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miraç Kandili için ne zaman oruç tutulur?