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Çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası olan 4 kişi yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

IHA9 Kasım 2023 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası olan 4 kişi yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.G., Nazilli ilçesinde 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.S., Sultanhisar ilçesinde 'Tehdit, Hakaret ve Basit Yaralama' suçlarından aranan ve hakkında toplam 3 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.Ö. ile İncirliova ilçesinde 'Çek ile Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme' suçundan aranan ve hakkında bin 65 gün hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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