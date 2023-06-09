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  • CHP hezimet sonrası dil değiştirdi! Özgür Özel ilk kez doğru telaffuz etti
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CHP hezimet sonrası dil değiştirdi! Özgür Özel ilk kez doğru telaffuz etti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı YSP seçmeninden oy almak uğruna PKK'ya terör diyemeyen CHP dil değiştirdi. Seçimlerin bitmesi ve büyük bir hezimete uğrayan CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel, terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan için paylaştığı taziye mesajında ilk kez 'PKK terör örgütü' ifadesini kullandı.

9 Haziran 2023 Cuma 17:10 - Güncelleme:
CHP hezimet sonrası dil değiştirdi! Özgür Özel ilk kez doğru telaffuz etti
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Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri Tepe bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan uzman çavuşun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

SEÇİMİN ARDINDAN PKK DEMEYE BAŞLADILAR

Şehit Aydın Ceylan için taziye mesajı paylaşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mesajındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Geçtiğimiz dönemde şehitler için yayınladığı taziye mesajlarında 'terör örgütü PKK' demeyen Özel, seçimin bitmesiyle birlikte dilini değiştirdi.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siirt'te PKK terör örgütüne karşı yürütülen bir operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuşumuz Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

KILIÇDAROĞLU 'REKLAMINI YAPMAM' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü PKK' dememesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap vermişti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. 'Neden PKK demiyorsunuz' diyorlar. Ben terör örgütünün reklamını yapmam. Çünkü terör örgütü terörü kendi adının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için de terör eylemlerine girişir."

DAEŞ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı.

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