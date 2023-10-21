CHP'li Karabat'ın yalanı çürütüldü: Üreticinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir

CHP milletvekili Özgür Karabat geçtiğimiz günlerde Et ve Süt kurumunda ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia etmişti. ESK, Karabat'ın iddialarını yalanlarken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapmaktadır. ESK olarak çiftçi maliyetleri doğrultusunda belirlenen fiyat politikası ile hem üretici hem de tüketicinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzun tüm yurt dışı alımları hiçbir aracı kullanmadan, AB'de kurumsal kesimhanelerden teklifler alınarak, mevzuatlara uygun bir şekilde, rekabet ve fırsat eşitliği çerçevesinde ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir."

Bunun yanı sıra canlı hayvan alımlarında üretici veya birlik ve kooperatiflerden alınan en avantajlı tekliflerin değerlendirildiği kaydedildi. Piyasaya satışı yapılan karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlarla ilgili ise müracaatların usulüne göre yapılarak komisyon tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan, satışa sunulan canlı hayvan veya karkas etler için başvuru yapan firmalara eşit miktarda ve peşin ödeme ile satıldığına da dikkat çekildi.