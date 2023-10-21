İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Karabat'ın yalanı çürütüldü: Üreticinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir
Güncel

CHP'li Karabat'ın yalanı çürütüldü: Üreticinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir

Et ve Süt Kurumu (ESK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Özgür Karabat'ın iddialarına cevap verdi. ESK, Karabat'ın iddialarını yalanlarken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 15:21 - Güncelleme:
CHP'li Karabat'ın yalanı çürütüldü: Üreticinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir
ABONE OL

CHP milletvekili Özgür Karabat geçtiğimiz günlerde Et ve Süt kurumunda ithal edilen etlerle rant sağlandığını ve kurumun zarara uğratıldığını iddia etmişti. ESK, Karabat'ın iddialarını yalanlarken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapmaktadır. ESK olarak çiftçi maliyetleri doğrultusunda belirlenen fiyat politikası ile hem üretici hem de tüketicinin korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzun tüm yurt dışı alımları hiçbir aracı kullanmadan, AB'de kurumsal kesimhanelerden teklifler alınarak, mevzuatlara uygun bir şekilde, rekabet ve fırsat eşitliği çerçevesinde ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir."

Bunun yanı sıra canlı hayvan alımlarında üretici veya birlik ve kooperatiflerden alınan en avantajlı tekliflerin değerlendirildiği kaydedildi. Piyasaya satışı yapılan karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlarla ilgili ise müracaatların usulüne göre yapılarak komisyon tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan, satışa sunulan canlı hayvan veya karkas etler için başvuru yapan firmalara eşit miktarda ve peşin ödeme ile satıldığına da dikkat çekildi.

  • ESK cevap
  • Karabatın iddia
  • CHP yanıt

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.