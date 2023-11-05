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  • Çöp poşetinde bebek bulunmuştu! Babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltında
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Çöp poşetinde bebek bulunmuştu! Babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltında

Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Çöp poşetinde bebek bulunmuştu! Babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltında
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bir erkek bebeğin bulunmasının ardından başlattıkları inceleme kapsamında bebeğin babası olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuk gözaltına alınmıştı.

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  • Kastamonu polisi

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