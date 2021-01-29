29 Ocak 2021 Cuma 10:01 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 10:01

İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor. Kısa Cuma tebrik mesajları ve Cuma günü için güzel sözler ve cuma mesajları 2021 bugün sabah saatlerinden itibaren paylaşılmaya başlandı. Cuma gününün İslam'da yeri ve önemi büyüktür. Bu güzel günü Müslüman kardeşleriyle anmak isteyenler için Cuma günü için güzel sözler ve cuma mesajları 2021 yeni resimli Kısa Cuma tebrik mesajları haberimizde yer alıyor.

Bugün cuma bayram günü... Dostlarınıza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz Kısa Cuma tebrik mesajları, Cuma günü için güzel sözler ve Hayırlı cuma mesajları 2021 yeni gönderiler burada! Sizler için derlediğimiz güzel, anlamlı, resimli, kısa, farklı, öz, güzel sözlü cuma mesajları haberimizde yer alıyor.

CUMA MESAJLARI 2021 YENİ, RESİMLİ

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

En güzel ve anlamlı cuma mesajları

En güzel, anlamlı, ayetli, resimli Cuma mesajları