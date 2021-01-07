Cuma akşamı mesajları resimli yeni 2021: En güzel ve anlamlı cuma mesajları

07 Ocak 2021 Perşembe 17:21 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:21

Cuma akşamı mesajları resimli yeni 2021 bu mübarek günün anlam ve önemini hatırlatmak için paylaşılıyor. Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. Siz de yakın çevrenize dualı, anlamlı cuma akşamı mesajları göndererek onları düşündüğünüzü hatırlatabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz güzel ve anlamlı, resimli, kısa ve yeni cuma akşamı mesajları haberimizde yer alıyor. İşte en güzel ve anlamlı cuma mesajları

EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra’d,13/28. Hayırlı Cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

-Ya Rabbim.. Kaderimde muhtaç olma varsa.! O muhtaçlığım Sana olsun , Beni Senden başkasına muhtaç ettirme… Amin.. Hayırlı Nurlu Cuma'lar

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

-Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle. Cumamız mübarek olsun.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

CUMA AKŞAMI MESAJLARI YENİ 2021

-Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

"Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Amin" Hayırlı Cumalar

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

-İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Kalbinizden geçen duaların kabul olacağı, aklınızda olanın önünüze çıkacağı bir Cuma olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Cuma akşamı mesajları resimli yeni 2021: En güzel ve anlamlı cuma mesajları



Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

-Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Allah’ım şu Cuma gününün yüzü suyu hürmetine, bizleri görünür görünmez kaza ve belalardan, şeytanın şerrinden, kötü insanların fitnesinden muhafaza eylesin. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

– Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

olları birleştiren, düğümleri çözen, kalpleri buluşturan Allah’ım, Cuma gününün hatrına sıkıntılarını gidersin. Hayırlı Cumalar.

Yeri göğü yaratan Rabbim, mübarek Cuma gününde içinizi daraltan, kalbinizi sıkan ne derdiniz varsa, rahmet rüzgarları estirerek başınızdan gidersin. Hayırlı Cumalar.

Cuma akşamı mesajları resimli yeni 2021: En güzel ve anlamlı cuma mesajları



Rabbim sizi ve ailenizi bu dünyada da öbür dünyada da en güzel makamlara getirsin. Cumanız mübarek olsun.

Allah sizleri, çocuklarınızı, anne babanızı ve tüm sevdiklerinizi rahmetiyle kuşatsın, her iki dünyada da bahtiyar etsin, Cumanız mübarek olsun.

"Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım, Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar