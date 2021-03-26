26 Mart 2021 Cuma 12:02 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 12:02

Cuma mesajları yazılı kısa, Güzel, anlamlı cuma mesajları seçeneklerini sizler için derledik. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine dua ve iyi dileklerini iletmek için yazılı kısa: Güzel, anlamlı cuma mesajları gönderiyor. Sizler için derlediğimiz güzel, anlamlı, resimli, kısa yazılı cuma mesajları haberimizde...

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi en çok paylaşılan gönderiler arasında yer alıyor. Cuma mesajları yazılı kısa: Güzel, anlamlı cuma mesajları ile günün maneviyatını en anlamlı şekilde sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli, anlamlı, yazılı, kısa ve güzel cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI YAZILI KISA

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd,13/28. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım, inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizi İslam yolundan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Hayırlı cumalar dilerim.

Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Her gününüz hayır, her gününüz bereket, barış, huzur, kardeşlik ve güzelliklerle dolsun. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

GÜZEL, ANLAMLI CUMA MESAJLARI

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Berat Kandili hangi gün?

Berat Kandili mesajları 2021 resimli, Kısa, anlamlı, Ayetli

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