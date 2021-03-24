Berat Kandili nedir? Berat Kandili'nin önemi ve fazileti

24 Mart 2021 Çarşamba 14:09 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:09

Berat Kandili'ne sayılı gün kala, bu güzel günde ibadet etmek isteyenler Berat Kandili'nin önemi ve fazileti hakkında araştırma yapıyor. Yılın üçüncü kandili 27.03.2021 Cumartesi gününe denk geliyor. Kandil gecelerinde müminlere tövbe etme ve günahlardan arınma imkanı sunulur. Peygamberimizin, Berat Kandili'nin önemi hakkında hadisi bulunmaktadır. Peki Berat Kandili nedir? İşte Berat Kandili'nin önemi ve fazileti hakkında merak edilenler.

Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili, Mart ayının 27. gecesi kutlanacak. İşte Berat Kandili'nin önemi ve Berat Kandili ile ilgili Hadisler...

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat Kandili, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır.

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şabanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'nin önemine ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mace)

Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.