Cuma günü Sela ile ezan arasında hangi dualar edilir? Sela ile ezan arasında okunacak dualar

10 Temmuz 2020 Cuma 12:42 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:42

Cuma günü sela ile ezan arasında duaların kabul olduğu an Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı cuma gününde kılınan namazların ardından bol bol dua edilir ve tesbih çekilir. Rivayete göre, 'Her kim cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin son 3 ayetini 3 defa okursa eline helal para geçer' Peki, Cuma günü Sela ile ezan arasında hangi dualar edilir? İşte Sela ile ezan arasında okunacak dualar..

CUMA GÜNÜ SELA İLE EZAN ARASINDA HANGİ DUALAR EDİLİR?

* Cuma günü bol bol salavat getirin.Cuma günü 80 selavat getirnin 80 yıllık günahı affolunur.

* Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere okunacak dua:

* ”La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard.”

bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni senden Başkasına yalvartma...

CUMA DUASI

Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.

Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.

Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.

Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.

Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.

Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.

Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.

Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.

Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.

Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.

Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.

Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.

Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.

Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.

Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.

Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.

Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.

Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.

Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi. Amin.

CUMA VAKTİ DUALARIN KABUL OLDUĞU AN NE ZAMANDIR?

Cuma günü yirmi dört saatten ibarettir. Bu saatler içerisinde öyle bir zaman vardır ki,o saate denk gelenler,altıyüz bin kişinin cehennemden kurtulmasına vesile olur. Bu zamanı yirmi dört saat içerisinde aramak lazımdır. Kesin olarak şu veya bu saat demek doğru değildir. Gerçi Hz.Fatıma(r.anha)validemiz, Cuma günü ikindi namazından sonra oğulları Hz.Hasan(r.a)ve Hz. Hüseyin(r.a)Efendilerimizi güneşin batımı için yüksek yerlere çıkarır, Peygamber (s.a.v)Efendimiz üzerine çok çok salavat okurdu.Bu bize her ne kadar cumanın kıymetli saatini anlamaya vesile ise de asıl olan Cuma gününün tümünü değerlendirmektir. Cuma gününün kıymetli saati için sekiz görüş vardır:

1-Tan yeri ağarmasından, güneşin doğuşuna kadar olan zamandır.

2-Bu kıymetli saat, güneş zevaldeykendir.

3-Vakit girdiği sırada müezzin ezan okuduğu zamandır.

4-Hatip minbere çıktığı ve oturduğu zamandan, namaz kılıncaya kadar geçen zamandır.

5-Cuma namazına başlandığı zamandır.

6-Güneşin zeval vaktinden, namaz başlayıncaya kadar olan zamandır. Bu iki arada olduğu söylenir.

7-Güneş doğduğu andan bir zira beldelere göre güneşin doğumundan 30-40 dakika sonrası.

8-İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar olan zamandır.

Peygamberimizin "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, Cum'a, 18) sözüyle ifade ettiği Cuma gününde hangi duaları etmeli? Cuma duaları nelerdir?

HER KİM CUMA GÜNÜ SELA İLE EZAN ARASI CUMA SÜRESİNİN 9-10-11 ÂYETLERİNİ (3) DEFA OKURSA,O KİŞİMİN ELİNE MUTLAKA O HAFTA İÇİNDE HELAL PARA GEÇER.

Cuma süresi 9-10-11 ayetler

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِذَانُودِيلِلصَّلَاةِمِنيَوْمِالْجُمُعَةِفَاسْعَوْاإِلَىذِكْرِاللَّهِوَذَرُواالْبَيْعَذَلِكُمْخَيْرٌلَّكُمْإِنكُنتُمْتَعْلَمُونَ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

فَإِذَاقُضِيَتِالصَّلَاةُفَانتَشِرُوافِيالْأَرْضِوَابْتَغُوامِنفَضْلِاللَّهِوَاذْكُرُوااللَّهَكَثِيرًالَّعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ

Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

وَإِذَارَأَوْاتِجَارَةًأَوْلَهْوًاانفَضُّواإِلَيْهَاوَتَرَكُوكَقَائِمًاقُلْمَاعِندَاللَّهِخَيْرٌمِّنَاللَّهْوِوَمِنَالتِّجَارَةِوَاللَّهُخَيْرُالرَّازِقِينَ

Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).