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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Scholz, Türkiye'den ayrıldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye'den ayrıldı.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Scholz, Türkiye'den ayrıldı
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Scholz, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

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Scholz, havalimanında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

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Almanya Başbakanı ve beraberindekileri taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan 17.42'de hareket etti.

DÜN GECE İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere dün gece İstanbul'a gelmişti.

Almanya Başbakanı Scholz'dan Filistin için iki devletli çözüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Scholz, görüşmesinin ardından Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenlemişti.

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