Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Scholz, Türkiye'den ayrıldı

Scholz, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
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Scholz, havalimanında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
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Almanya Başbakanı ve beraberindekileri taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan 17.42'de hareket etti.DÜN GECE İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere dün gece İstanbul'a gelmişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Scholz, görüşmesinin ardından Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenlemişti.