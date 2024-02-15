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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 00:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi.

Özel uçak ile 23.20'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

  • Erdoğan
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