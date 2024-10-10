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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar! Sokaklar bayraklarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Sırbistan ziyareti öncesi başkent Belgrad'ın sokakları Türkiye ve Sırbistan bayraklarıyla süslendi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar! Sokaklar bayraklarla donatıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNACAK

Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Erdoğan, bugün Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Sırbistan'da temaslarda bulunması bekleniyor.

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