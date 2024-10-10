Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar! Sokaklar bayraklarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNACAK
Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Erdoğan, bugün Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Sırbistan'da temaslarda bulunması bekleniyor.