DEAŞ'a ''Kıskaç Operasyonu'': 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarla yakalandı.
Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Dün, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince 26 ilde düzenlenen "Kıskaç Operasyonu'nda" 92 şüpheli şahıs yakalanmıştı.