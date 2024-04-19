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DEM Parti'ye 'bayrak' incelemesi! ''İstiklal Marşı'nın okutulmadığı'' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

19 Nisan 2024 Cuma 18:43 - Güncelleme:
DEM Parti'ye 'bayrak' incelemesi! ''İstiklal Marşı'nın okutulmadığı'' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ AÇILIŞINDAKİ İDDİALARA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 Nisan 2024 tarihli toplantısında, İstiklal Marşı'mızın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Türk bayrağı hazımsızlığı

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