DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak skandal sözler sarf etti.

Türkiye'nin 'Suriye' adımlarından rahatsız olduğunu dile getiren Otlu, "Türk devletinin belli amaçları var. Misak-ı Milli sınırları içerisinde yeniden haritada pay kapmak, Musul ve Kerkük'ü istediği gibi yönetmek" diye konuştu. Arap nüfusun yaşadığı kentleri yıllardır işgal altında tutan PKK/YPG'yi savunan DEM'li Otlu, Suriye'de üsler kuran ABD'yi de görmezden gelip Türkiye'yi SMO'yu desteklediği için işgalcilikle suçladı.

Çiçek Otlu, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini de şöyle ilan etti: 34 km'lik güvenlik şeridinde kendi yayılmacı politikasını geliştirmek ve Kürt Devrimi'ni, Rojava'nın oluşturduğu yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama bunun o kadar kolay bir süreç olmayacağı görünüyor. Emperyalist devletlerin ABD'nin buna çok müsaade edeceği de görünmüyor.

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