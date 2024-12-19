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  • DEM'li vekilden Türkiye'ye skandal iftira! ABD'ye yalvardı
Güncel

DEM'li vekilden Türkiye'ye skandal iftira! ABD'ye yalvardı

DEM'li vekil Çiçek Otlu, terör örgütünün kanalına konuştu, Türkiye'ye ‘yayılmacı' iftirası attı. Otlu, “Rojava'daki yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama ABD buna çok müsaade etmez” dedi.

19 Aralık 2024 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
DEM'li vekilden Türkiye'ye skandal iftira! ABD'ye yalvardı
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak skandal sözler sarf etti.

Türkiye'nin 'Suriye' adımlarından rahatsız olduğunu dile getiren Otlu, "Türk devletinin belli amaçları var. Misak-ı Milli sınırları içerisinde yeniden haritada pay kapmak, Musul ve Kerkük'ü istediği gibi yönetmek" diye konuştu. Arap nüfusun yaşadığı kentleri yıllardır işgal altında tutan PKK/YPG'yi savunan DEM'li Otlu, Suriye'de üsler kuran ABD'yi de görmezden gelip Türkiye'yi SMO'yu desteklediği için işgalcilikle suçladı.

Çiçek Otlu, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini de şöyle ilan etti: 34 km'lik güvenlik şeridinde kendi yayılmacı politikasını geliştirmek ve Kürt Devrimi'ni, Rojava'nın oluşturduğu yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama bunun o kadar kolay bir süreç olmayacağı görünüyor. Emperyalist devletlerin ABD'nin buna çok müsaade edeceği de görünmüyor.

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