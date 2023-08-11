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Denizli'de pusu cinayetinde 4 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Kemal Akköse işe giderken aracına binmek üzereyken kar maskeli saldırgan tarafından 3 el ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayetle ilgili olarak geçen yıl kuyu cinayetinde ölen gencin babasının ardından annesi ve 2 amcası daha gözaltına alındı.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Denizli'de pusu cinayetinde 4 şüpheli gözaltına alındı
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Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Evinin önünde tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kar maskeli saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Kemal Akköse'nin, cezaevindeki kardeşinin izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

Denizli'de 25 yaşındaki genç işe giderken öldürüldü

ANNENİN İNTİKAM PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, geçen yıl ölen Hasan Akköse'nin babası Y.A.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Cinayeti çok yönlü olarak araştıran güvenlik güçleri, olaydan saatler önce "Söz intikamını alacağım kuzum" ve "Biz bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşım yapan anne A.K. ile eski kocasının kardeşleri İ.A. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği, ailenin diğer fertlerinin ise tedbir amaçlı koruma altına alındıkları öğrenildi.

  • Denizli Serinhisar
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