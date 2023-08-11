Denizli'de pusu cinayetinde 4 şüpheli gözaltına alındı

Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Evinin önünde tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kar maskeli saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Kemal Akköse'nin, cezaevindeki kardeşinin izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

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Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, geçen yıl ölen Hasan Akköse'nin babası Y.A.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Cinayeti çok yönlü olarak araştıran güvenlik güçleri, olaydan saatler önce "Söz intikamını alacağım kuzum" ve "Biz bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşım yapan anne A.K. ile eski kocasının kardeşleri İ.A. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği, ailenin diğer fertlerinin ise tedbir amaçlı koruma altına alındıkları öğrenildi.