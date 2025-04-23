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Deprem uzmanından yüreklere su serpecek açıklama: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz

Deprem uzmanları, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yüreklere su serpecek nitelikte bir açıklama yaptı. Başka bir depremin olmayacağını özellikle belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, 'Şimdi çıkacaklar daha büyük 'deprem geliyor' filan diyecekler. 6.2'lik deprem benim tarif ederek nokta atışı verdiğim yerde oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
Deprem uzmanından yüreklere su serpecek açıklama: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 olan 6 deprem meydana geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz." dedi.

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Manipülasyonlara karşı uyaran Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklamasında, "Şimdi çıkacaklar daha büyük "deprem geliyor" filan diyecekler. 6.2'lik deprem benim tarif ederek nokta atışı verdiğim yerde oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz. 6'dan büyük deprem üretebilecek yegane yapı 30-40 kilometrelik bir faydı, o fay kırıldı. İstanbul'a gelen başka bir fay yok. İstanbul'a yakın Adalar Fayı'nda bir risk yok." İfadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD, İstanbul'daki deprem sonrası saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili "asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

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