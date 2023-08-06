Depremzede Nurten teyze: Devletimizden Allah razı olsun

AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, bugün sona erecek haber dosyasının 21'inci bölümünde Malatya'da kurulan konteyner kentlerdeki yaşam ele alındı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için planlanan 29 bin 38 konteynerden 23 bin 624'ü 73 farklı bölgeye konuldu.

Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan 62 geçici konaklama merkezindeki 20 bin 905 konteynere 75 bin 936 kişi, kırsal mahallerde bireysel olarak kurulan 6 bin 174 konteynere ise 21 bin 485 kişi yerleştirildi. Kent genelinde 97 bin 421 kişi konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Depremde evi ağır hasar gören ve Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde konteynerde kalan 80 yaşındaki Hacı Yıldırım, AA muhabirine, depremin ardından İstanbul'a giderek bir ay yakınlarının yanında kaldığını söyledi.

Kendisine konteyner verilmesi üzerine kente geri döndüğünü belirten Yıldırım, "Buraya geldik, konteynerde rahat oturuyoruz. Mart ayından bu yana konteynerde yaşıyoruz. Konteynerde şu anda bir ihtiyacımız yok, idare ediyoruz. Allah'a şükür. Yatacak yerimiz, suyumuz, elektriğimiz var, bundan başka da ne olsun. Devlet var olsun, klimalar takıldı ara sıra çalıştırıyoruz. Eşimle birlikte konteynerde yaşıyorum." dedi.

Kanser tedavisi gören 60 yaşındaki Nurten Çitil de depremde evlerinin ağır hasar görmesinin ardından Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde yakınlarının evine sığındıklarını söyledi.

Orada 20 gün kaldıklarını dile getiren Çitil, "Sonrasında çadır verdiler, yıkılan evimizin karşısına çadır kurarak orada yaşadık. Kanser hastasıyım tedavi gördüğüm için hastaneye gidiyordum. Işın tedavisi alıyordum, deprem nedeniyle tedavim 2 ay ertelendi. Buraya gelince tedavime devam ettim. 13 Mart'ta buraya geldik, devletimizden Allah razı olsun, her şeyimizi verdi, bir eksiğimiz yok. Yemeğimizi verdiler, orucumuzu tuttuk. Oğlum ve çocukları da yanımda 8 kişi konteynerde kalıyoruz. Ameliyat olma ihtimalim var. Klimamız verildi, kullanıyoruz." diye konuştu.

"ALLAH RAZI OLSUN, HER ŞEYİMİZİ VERDİLER"

63 yaşındaki depremzede Hatice Alparğu, ilk depremin ardından bir daha eve girmediğini ifade ederek, "Kendimizi dışarı attık. Evden hiçbir şey alamadık, çocuklarımın canı sağ. Ev ağır hasarlı olduğu için giremedik, dağılmıştı. Çadır kurdular, 14 gün çadırda kaldık, sonra bir okula yerleştirdiler, bir hafta kaldım, akabinde Sütlüce Mahallesi'nde ablamın bir göz evi vardı, 13 kişi kaldık. Sonra konteyner çıktı, yerleştik. Ben de burada kızımın yanında misafir görünüyorum. Eşim de ben de yüzde 50 engelliyiz, yürümekte zorluk çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konteynerde kendilerine sunulan imkanlardan memnun olduğunu dile getiren Alparğu, "Buzdolabı verdiler, bir hayırsever çamaşır makinesi verdi. Tanıdıklarımızı kaybettiğimiz için üzgünüz. Komşularımız hep dağıldı. Allah razı olsun, burada her şeyimizi verdiler." şeklinde konuştu.