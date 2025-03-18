İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6848
  • EURO
    40,2062
  • ALTIN
    3574.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması: Mutabık kalındı
Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması: Mutabık kalındı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cenevre'deki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıda, aralarında yeni geçiş noktalarının açılması, Ada'nın mayınlardan arındırılması ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kalındığını bildirdi.

AA18 Mart 2025 Salı 20:21 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması: Mutabık kalındı
ABONE OL

Keçeli, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Ada'daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik "ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda" iki halkın yararına işbirliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını vurgulayan Keçeli, "Liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada'nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, ara bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldılar." değerlendirmesini yaptı.

İKİNCİ TOPLANTI KARARI

Keçeli, böylece toplantıda Ada'daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olduğunun altını çizerek, temmuzun sonunda benzer formatta ikinci bir gayriresmi toplantı yapılmasının da kararlaştırıldığını aktardı.

BM Genel Sekreteri'nin, konuyla ilgili olarak bir Şahsi Temsilci atamasının öngörüldüğünü aktaran Keçeli, "Önümüzdeki süreçte, Ada'daki iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cenevre açıklaması: Biz ileriye bakıyoruz

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs mesajı: Bu, yeni bir atmosfer

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile bir araya geldi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.